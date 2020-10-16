Автобусы в Сертолово перейдут на безналичную оплату

Через две недели в Сертолово Всеволожского района будет запущена безналичная оплата проезда. С этой целью были приобретены 70 устройств.
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16.10.2020 102
Замначальника транспортного управления Михаил Присяжнюк отметил, что безналичным платежом будет оснащены практически все сертоловское направление в течение двух недель.
Оплатить проезд можно будет не только банковской картой, но при помощи мобильных телефонов с NFC. Наличные платежи также будут поддерживаться.