Автобусы в Сертолово перейдут на безналичную оплату

Через две недели в Сертолово Всеволожского района будет запущена безналичная оплата проезда. С этой целью были приобретены 70 устройств.

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Замначальника транспортного управления Михаил Присяжнюк отметил, что безналичным платежом будет оснащены практически все сертоловское направление в течение двух недель.

Оплатить проезд можно будет не только банковской картой, но при помощи мобильных телефонов с NFC. Наличные платежи также будут поддерживаться.