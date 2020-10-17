В Тосно мужчина поссорился с супругой и открыл стрельбу

Вчера днем, 16 октября, очевидцы сообщили о стрельбе на улице Радищева в Тосно. Вскоре полицейские задержали стрелка.

По предварительным данным, незадолго до стрельбы в квартире произошла ссора между 29-летним мужчиной и его супругой. Хулиган вышел на улицу, взяв с собой травматический пистолет. Мужчина совершил несколько выстрелов в воздух.

Обошлось без пострадавших. Стрелок задержан, возбуждено уголовное дело.Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее ivbg.ru писал, что в деревне Мыслино мужчина открыл стрельбу из ружья по дому своих родственников. После стрелок скрылся с места происшествия на своем автомобиле.