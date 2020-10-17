Структуру обновленного правительства Ленобласти могут применить в других регионах

Сегодня, 17 октября, Александр Дрозденко представил состав обновленного правительства Ленинградской области. Теперь главное — сама структура.

Фактически формирование обновленного правительства Ленинградской области напоминает схему формирования правительства России. В результате упрощено взаимодействие и коммуникация профильных зампредов регионального правительства с профильными министерствами федерального правительства, сообщает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Сенатор от Ленинградской области, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов уже подчеркивал «модельный» статус региона. Федеральный центр активно наблюдает за практиками Ленобласти, передает Online47.

«С момента прихода в правительство Ленинградской области команде губернатора Александра Дрозденко ставилась задача создания в нашем субъекте так называемого модельного региона – региона с передовыми практиками во всех отраслях от социальных до экономических, и образовательных, и политических», — сообщил Сергей Перминов.

Возможно, что экспериментальную структуру обновленного правительства Ленинградской области применят и в других регионах России.

Ранее заместители председателя правительства Ленинградской области прокомментировали свое назначение на должности. На своих местах останутся председатель комитета финансов Роман Марков, заместитель председателя по строительству Михаил Москвин, заместитель председателя по экономическому блоку Дмитрий Ялов, заместитель председателя по социальным вопросам Николай Емельянов и заместитель председателя по АПК Олег Малащенко.