Жителей Ленобласти в воскресенье ждут небольшие дожди

В Ленинградской области в воскресенье, 18 октября, ночью ожидается переменная облачность, на западе местами будут небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Уточняется, что днем будет облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с мокрым снегом.

Ветер прогнозируется юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от +4 до -1 градусов, на востоке местами до -4 градусов, днем от +1 до +6 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.