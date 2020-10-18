В Буграх каршеринг съехал в кювет и перевернулся, есть пострадавшие

Сегодня утром, 18 октября, на Шоссейной улице, 56, в Буграх произошла авария. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщается на странице 147-й пожарной части в Instagram. Уточняется, что авария произошла напротив автозаправочной станции. Судя по опубликованному фото, единственным участником аварии стал каршеринг.

В результате два человека пострадали, один из них без сознания. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее ivbg.ru писал, что во Всеволожске рецидивист вылетел в кювет на угнанном автомобиле, уходя от погони ДПС. Оказалось, что за рулем находился 50-летний уроженец Мурманска, ранее неоднократно судимый за разбой, угон и кражу.