Александр Дрозденко поздравил дорожников Ленобласти с профессиональным праздником

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по случаю Дня работников дорожного хозяйства обратился к ленинградцам.
Александр Дрозденко отметил, что дороги связывают Ленобласть с другими странами и соседними регионами, а также обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов. Глава региона напомнил, что правительство Ленобласти уделяет большое внимание развитию дорожного комплекса: приобретается новая современная дорожная техника, ведутся строительство новых и реконструкция существующих трасс, мостов, путепроводов и развязок.
Ранее дорожников Ленобласти перевели на усиленный режим работы в преддверии осеннего снегопада. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха в Ленобласти опустится до -1 градуса, после чего в ряде районов возможен снег с дождем. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.