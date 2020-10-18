Александр Дрозденко поздравил дорожников Ленобласти с профессиональным праздником

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по случаю Дня работников дорожного хозяйства обратился к ленинградцам.

«Примите искренние поздравления с праздником ― Днем работников дорожного хозяйства. Сегодня от состояния дорожной сети во многом зависит экономическое и социальное развитие нашего региона, качество жизни ленинградцев», — говорится в обращении губернатора, опубликованном пресс-службой администрации региона.

Александр Дрозденко отметил, что дороги связывают Ленобласть с другими странами и соседними регионами, а также обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов. Глава региона напомнил, что правительство Ленобласти уделяет большое внимание развитию дорожного комплекса: приобретается новая современная дорожная техника, ведутся строительство новых и реконструкция существующих трасс, мостов, путепроводов и развязок.

«Благодарю всех ветеранов отрасли и тех, кто работает в ней сегодня за неоценимый вклад в развитие дорожного хозяйства Ленинградской области, за сложный и ответственный труд, обеспечивающий комфортное и безопасное движение ленинградцев. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!», — заключил губернатор

Ранее дорожников Ленобласти перевели на усиленный режим работы в преддверии осеннего снегопада. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха в Ленобласти опустится до -1 градуса, после чего в ряде районов возможен снег с дождем. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.