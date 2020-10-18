Школьники СЗФО приехали на «Большую перемену» в Кингисеппский район

Вчера, 17 октября, более 180 старшеклассников СЗФО приехали в детский центр «Россонь» в Кингисеппском районе для участия в полуфинале конкурса «Большая перемена».

Полуфиналы проходят по всей стране, в них участвуют порядка 6 тысяч старшеклассников. Они завершились в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«Отрадно, что Северо-Западный полуфинал конкурса проходит на территории Ленинградской области. Мы встречаем ребят в очень живописном месте региона. Надеемся, что им надолго запомнится и сам конкурс, и радушная встреча в Ленинградской области, и они смогут вернуться к нам еще», — добавил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Конкурсантам предстоит в течение трех дней проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и участвовать в «полезной программе», в рамках которой школьники смогут приобщиться к добровольческому движению. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие мастер-классы.

Замдиректора ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова отметила, что мероприятия проходит с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее ivbg.ru писал, что «Лук на подоконнике» приморских школьников вышел в финал бизнес-игры. В этом году бизнес-игра проводилась в восьмой раз, но из-за пандемии коронавируса она проходила в дистанционном режиме. На начальном этапе были представлены свыше ста проектов, финалистами стали лишь 18 из них.