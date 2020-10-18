Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 18 октября

Согласно данным оперативного штаба на 18 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 102 человек.



Всего в регионе зафиксировано 9848 заболевших, при этом полностью выздоровело 5545 человек (56,3%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Бор (+1);

Волховский район

Волхов (+3);

Всеволожский район

Мурино (+6);

Всеволожск (+6);

Кудрово (+7);

Янино-1 (+3);

Сертолово (+8);

Кузьмоловский (+1);

Токсово (+1);

Романовка (+1);

массив Пери, СНТ Зеленый Холм (+1);

Мистолово (+1);

Куялово (+1);

Выборгский район

Выборг (+6);

Победа (+1);

Барышево (+1);

Светогорск (+1);

Каменногорск (+1);

Каменка (+1);

Возрождение (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+6);

Сиверский (+1);

Коммунар (+2);

Малые Колпаны (+1);

Большие Колпаны (+3);

Елизаветино (+1);

Даймище (+1);

Старосиверская (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+3);

Киришский район

Кириши (+4);

Кировский район

Кировск (+1);

Отрадное (+1);

Приладожский (+1);

Путилово (+1);

Ломоносовский район

Низино (+1);

Шепелево (+1);

Куттузи (+2);

Лужский район

Луга (+1);

Глубокое (+1);

Приозерский район

Приозерск (+5);

Сосново (+1);

Севастьяново (+1);

Починок (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+2);

Тихвинский район

Тихвин (+2);

Тосненский район

Тосно (+5).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.

«Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.

Ранее эксперты рассказали о неэффективности закрытия выезда из Петербурга в борьбе с коронавирусом. По мнению вирусолога, генетика, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сейчас тотальные меры в борьбе с коронавирусом неэффективны — он проник во все регионы, поэтому перекрытие внутренних границ бесполезно.