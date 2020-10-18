Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 18 октября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 18 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 102 человек.

Всего в регионе зафиксировано 9848 заболевших, при этом полностью выздоровело 5545 человек (56,3%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Бор (+1);

Волховский район

  • Волхов (+3);

Всеволожский район

  • Мурино (+6);
  • Всеволожск (+6);
  • Кудрово (+7);
  • Янино-1 (+3);
  • Сертолово (+8);
  • Кузьмоловский (+1);
  • Токсово (+1);
  • Романовка (+1);
  • массив Пери, СНТ Зеленый Холм (+1);
  • Мистолово (+1);
  • Куялово (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+6);
  • Победа (+1);
  • Барышево (+1);
  • Светогорск (+1);
  • Каменногорск (+1);
  • Каменка (+1);
  • Возрождение (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+6);
  • Сиверский (+1);
  • Коммунар (+2);
  • Малые Колпаны (+1);
  • Большие Колпаны (+3);
  • Елизаветино (+1);
  • Даймище (+1);
  • Старосиверская (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+3);

Киришский район

  • Кириши (+4);

Кировский район

  • Кировск (+1);
  • Отрадное (+1);
  • Приладожский (+1);
  • Путилово (+1);

Ломоносовский район

  • Низино (+1);
  • Шепелево (+1);
  • Куттузи (+2);

Лужский район

  • Луга (+1);
  • Глубокое (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+5);
  • Сосново (+1);
  • Севастьяново (+1);
  • Починок (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+2);

Тихвинский район

  • Тихвин (+2);

Тосненский район

  • Тосно (+5).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.

Ранее эксперты рассказали о неэффективности закрытия выезда из Петербурга в борьбе с коронавирусом. По мнению вирусолога, генетика, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сейчас тотальные меры в борьбе с коронавирусом неэффективны — он проник во все регионы, поэтому перекрытие внутренних границ бесполезно.

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