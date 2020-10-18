Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 18 октября

Согласно данным оперативного штаба на 18 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 102 человек.
Всего в регионе зафиксировано 9848 заболевших, при этом полностью выздоровело 5545 человек (56,3%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Бор (+1);
Волховский район
- Волхов (+3);
Всеволожский район
- Мурино (+6);
- Всеволожск (+6);
- Кудрово (+7);
- Янино-1 (+3);
- Сертолово (+8);
- Кузьмоловский (+1);
- Токсово (+1);
- Романовка (+1);
- массив Пери, СНТ Зеленый Холм (+1);
- Мистолово (+1);
- Куялово (+1);
Выборгский район
- Выборг (+6);
- Победа (+1);
- Барышево (+1);
- Светогорск (+1);
- Каменногорск (+1);
- Каменка (+1);
- Возрождение (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+6);
- Сиверский (+1);
- Коммунар (+2);
- Малые Колпаны (+1);
- Большие Колпаны (+3);
- Елизаветино (+1);
- Даймище (+1);
- Старосиверская (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+3);
Киришский район
- Кириши (+4);
Кировский район
- Кировск (+1);
- Отрадное (+1);
- Приладожский (+1);
- Путилово (+1);
Ломоносовский район
- Низино (+1);
- Шепелево (+1);
- Куттузи (+2);
Лужский район
- Луга (+1);
- Глубокое (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+5);
- Сосново (+1);
- Севастьяново (+1);
- Починок (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+2);
Тихвинский район
- Тихвин (+2);
Тосненский район
- Тосно (+5).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.
Ранее эксперты рассказали о неэффективности закрытия выезда из Петербурга в борьбе с коронавирусом. По мнению вирусолога, генетика, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сейчас тотальные меры в борьбе с коронавирусом неэффективны — он проник во все регионы, поэтому перекрытие внутренних границ бесполезно.