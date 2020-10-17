Эксперты рассказали о неэффективности закрытия выезда из Петербурге в борьбе с коронавирусом

В Санкт-Петербурге с каждым днем выявляют все больше зараженных коронавирусом. Введение карантина в ближайшее время не планируется и местные жители свободно путешествуют.
За последние сутки в Петербурге коронавирус подтвердился у 659 человек. Это второй в России город по числу инфицированных. Несмотря на коронавирус, закрытие предприятий, массовый перевод горожан на удаленку не планируется. Люди ежедневно отправляются в регионы и обратно, распространяя вирус, сообщают «Невские новости».
По мнению вирусолога, генетика, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сейчас тотальные меры в борьбе с коронавирусом неэффективны — он проник во все регионы, поэтому перекрытие внутренних границ бесполезно.
При этом вирусолог поддерживает рекомендации властей касательно карантина для пожилых.
Депутат ЗакСа Петербурга VI созыва Андрей Анохин согласился с мнением вирусолога и добавил, что сегодня важно сохранить экономическую активность.
Тем временем сотрудники вокзалов максимально стараются сдержать инфекцию с помощью дезинфекции, термометрии, санитайзеров и раздачи СИЗ. Системы вентиляции и кондиционирования проходят дополнительную очистку и дезинфекцию.
Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге работники полиции и транспорта привьются от коронавируса следующими после медиков и педагогов. Ожидается, что все медицинские учреждение в ближайшее время начнут закупаться лекарствами от коронавируса. Больница № 20 уже приобрела около 500 упаковок.