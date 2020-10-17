Эксперты рассказали о неэффективности закрытия выезда из Петербурге в борьбе с коронавирусом

В Санкт-Петербурге с каждым днем выявляют все больше зараженных коронавирусом. Введение карантина в ближайшее время не планируется и местные жители свободно путешествуют.

За последние сутки в Петербурге коронавирус подтвердился у 659 человек. Это второй в России город по числу инфицированных. Несмотря на коронавирус, закрытие предприятий, массовый перевод горожан на удаленку не планируется. Люди ежедневно отправляются в регионы и обратно, распространяя вирус, сообщают «Невские новости».

По мнению вирусолога, генетика, руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сейчас тотальные меры в борьбе с коронавирусом неэффективны — он проник во все регионы, поэтому перекрытие внутренних границ бесполезно.

«Перекрытие сообщения на внутреннюю ситуацию не повлияет. Сейчас перекрывать регионы достаточно нецелесообразно, потому что наблюдается пропорциональный числу людей уровень инфекции. Если есть регион с близким к нулю числом заболевших, имеет смысл перекрыть. Но насколько я знаю, таких регионов почти нет», — отметил медик.

При этом вирусолог поддерживает рекомендации властей касательно карантина для пожилых.

Депутат ЗакСа Петербурга VI созыва Андрей Анохин согласился с мнением вирусолога и добавил, что сегодня важно сохранить экономическую активность.

«Все в руках самих петербуржцев, самим самоограничиваться, а дополнительные ограничения по перемещению – это крайние меры, которые могут быть приняты, когда система здравоохранения не будет справляться», — заключил Анохин.

Тем временем сотрудники вокзалов максимально стараются сдержать инфекцию с помощью дезинфекции, термометрии, санитайзеров и раздачи СИЗ. Системы вентиляции и кондиционирования проходят дополнительную очистку и дезинфекцию.

Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге работники полиции и транспорта привьются от коронавируса следующими после медиков и педагогов. Ожидается, что все медицинские учреждение в ближайшее время начнут закупаться лекарствами от коронавируса. Больница № 20 уже приобрела около 500 упаковок.