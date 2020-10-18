Волонтеры очистили острова Вуоксы от мусора

Автор: Илья Серов
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Волонтеры совершили очередной выезд на Вуоксу в районе поселка Кротово Приозерского района еще в конце сентября. Им удалось за два дня очистить от мусора 40 стоянок.

Всего участие приняло 20 волонтеров. Они разобрали девять многолетних мусорных куч, пять пленочных бань и четыре туалета. Общий объем собранного мусора составил 17 кубических метров – это целый КамАЗ.

Волонтеры в сезоне 2020-2021 годов особое внимание уделяют демонтажу пленочных баннерных конструкций на островах. Конструкции не только портят вид, но и быстро распадаются до хлопьев пластика, отравляя природу.

Волонтеры очистили острова Вуоксы от мусора Приозерский район, мусор, Вуокса, волонтеры
Волонтеры очистили острова Вуоксы от мусора Приозерский район, мусор, Вуокса, волонтеры
Волонтеры очистили острова Вуоксы от мусора Приозерский район, мусор, Вуокса, волонтеры
Волонтеры очистили острова Вуоксы от мусора Приозерский район, мусор, Вуокса, волонтеры

Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге собрали 20 тонн мусора на экологических соревнованиях. Участие приняли 1145 человек, им удалось собрать 1740 мешков мусора. Половину отходов направили на вторичную переработку, а оставшееся утилизировали.

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