Волонтеры очистили острова Вуоксы от мусора

Волонтеры совершили очередной выезд на Вуоксу в районе поселка Кротово Приозерского района еще в конце сентября. Им удалось за два дня очистить от мусора 40 стоянок.

Всего участие приняло 20 волонтеров. Они разобрали девять многолетних мусорных куч, пять пленочных бань и четыре туалета. Общий объем собранного мусора составил 17 кубических метров – это целый КамАЗ.

Волонтеры в сезоне 2020-2021 годов особое внимание уделяют демонтажу пленочных баннерных конструкций на островах. Конструкции не только портят вид, но и быстро распадаются до хлопьев пластика, отравляя природу.

Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге собрали 20 тонн мусора на экологических соревнованиях. Участие приняли 1145 человек, им удалось собрать 1740 мешков мусора. Половину отходов направили на вторичную переработку, а оставшееся утилизировали.