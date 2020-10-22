ВЭБ готов участвовать в строительстве развязки ЗСД с Витебским проспектом в Санкт-Петербурге

ВЭБ с банками-партнёрами готов проработать структуру финансирования проекта строительства транспортной развязки при пересечении западного скоростного диаметра (ЗСД) с Витебским проспектом в Санкт-Петербурге, заявил старший вице-президент госкорпорации Сергей Евдокимов.

«ВЭБ.РФ заинтересован проработать вместе с банками-партнёрами структуру финансирования проекта строительства развязки с ЗСД на Витебский проспект в рамках фабрики проектного финансирования», — приводятся слова Евдокимова в сообщении госкорпорации.

«ВЭБ.РФ также готов принять участие в совместной работе по проекту строительства Высокоскоростной широтной магистрали, которая позволит качественно улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге и интегрировать Западный скоростной диаметр в дорожную сеть города»,- добавил старший вице-президент ВЭБа.

Помимо этого Евдокимов отметил, что при долгосрочном кредитовании банки сталкиваются с процентными рисками, если они кредитуют проекты под фиксированную ставку.

«Ситуация на рынке может поменяться. Фабрика проектного финансирования — инструмент, который как раз эти процентные риски для банков снижает, поскольку позволяет финансировать долгосрочные проекты под плавающую процентную ставку. При этом заёмщик получает от ВЭБа специальную субсидию, которая, по сути, фиксирует плавающую ставку, не даёт ей подниматься выше определённого уровня», — сказал он.

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Группа ВТБ и правительство Санкт-Петербурга в июне 2019 года подписали соглашение о начале работ по проекту строительства развязки при пересечении западного скоростного диаметра и Витебского проспекта.