Лесник с кастетом избил 21-летнего мужчину в Волхове

В полицию Волховского района еще 5 октября 2020 года сообщили о госпитализации 21-летнего мужчины от кафе на Советской улице в Волхове.

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По словам пострадавшего, его избил кастетом неизвестный ему мужчина. Подозреваемого задержали 21 октября у дома № 54 по улице Державина в Волхове. Им оказался 26-летний работник местного лесничества.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.