В Выборге водитель сбил девушку и ребенка и сбежал – его нашла полиция  

Автор: Сергей Агутин
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ДТП произошло 23 октября в 08:15 утра напротив дома № 21 по улице Гагарина в Выборге. Автомобиль сбил 19-летнюю девушку и 5-летнюю девочку.

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23.10.2020 42

По данным полиции, 46-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Крепостной улицы, сбил пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Мужчина сразу же покинул место ДТП.

Пострадавшие госпитализированы в МБУЗ «Выборгская городская больница». Водитель, так торопившийся по своим делам, установлен и найден сотрудниками полиции.

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