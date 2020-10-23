У берегов Назии на Ладожском озере пропал 52-летний рыбак

Спасатели разыскивают 52-летнего рыбака, 21 октября исчезнувшего на Ладожском озере в Кировском районе Ленобласти.

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В поисковых работах в Назии задействована дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Акваторию и каналы осматривают на катере. В течение 22 октября исследованы 20 километров вдоль берега.

Пропавший все еще не найден. Известно, что мужчина собирался выйти в Ладогу на лодке со стороны деревни Кобона.