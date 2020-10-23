Во Всеволожском районе пешехода сбили два автомобиля подряд

Пешеход выжил, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ДТП произошло на шестом километре автодороги «Юкки-Кузьмолово». 38-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал водитель автомобиля Skoda, после он оказался под колесами Renault. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что в Выборге водитель сбил девушку с ребенком и сбежал с места ДТП, позже его нашла полиция.