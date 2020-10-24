Стрельба на ферме в Ломоносовском районе стала уголовным делом

В четверг днем, 22 октября, в полицию обратился 30-летний житель деревни Большое Горлово, Урочище Мишелово Ломоносовского района. Он рассказал о стрельбе.



По словам обратившегося, на ферме находится неизвестный с пистолетом. Прибывшие на место полицейские установили, что речь идет о 43-летнем командире воздушного суда.

В лесу в результате конфликта он несколько раз выстрелил из травматического пистолета в 31-летнего оппонента. Потерпевшего в проникающим пулевым ранением в грудь и живот доставили в больницу. Он находился в состоянии средней тяжести.

Стрелка доставили в больницу и позже отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее ivbg.ru писал, что во Всеволожске женщина спрятала сейф с ружьем, чтобы муж ее не застрелил. Семья разводится и делит имущество. Женщина сообщила, что супруг – человек вспыльчивый.