В Петербурге двое мужчин избили и ограбили латвийца на 2 млн рублей

Накануне в парадной одного из домов на улице Корнеева в Петербурге двое мужчин избили руками и ногами 57-летнего латвийца. Он приехал навестить свою тетю.

Злоумышленники избили мужчину и отобрали у него 2 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле Daewoo Nexia, который принадлежит пенсионеру из Выборга. Они были в темной одежде и медицинских масках.

Потерпевший попал в больницу после нападение. Возбуждено уголовное дело за грабеж. Ведется розыск злоумышленников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее ivbg.ru писал, что в Петербурге мужчина попытался отобрать пакет у пенсионерки и отправился в колонию. Подсудимый ударил потерпевшую кулаком в лицо и попытался вырвать у нее пакет с мобильным телефоном и деньгами. Мужчина скрылся без добычи, услышав шум на лестничной площадке.