Жителей Ленобласти ждет небольшой дождь 25 октября

В Ленинградской области в воскресенье, 25 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Соответствующим прогнозом поделились синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью в большинстве районов синоптики ждут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на востоке — с мокрым снегом. Местами слабый туман. Днем местами прогнозируется небольшой дождь.

Ветер ночью переменный 0-5 м/с, днем западных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +4 до -1 градуса, местами до -3 градусов, днем от +4 до +9 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.