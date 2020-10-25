Водолазы будут искать винтовку, выстрелом из которой под Выборгом убили Александра Петрова

Вчера, 24 октября, около шести часов вечера на своем участке под Выборгом в поселке Великое был убит влиятельный бизнесмен и депутат Александр Петров.

Снайпер попал в бизнесмена, когда он только вышел из бани и стоял на деревянной террасе. Был произведен один выстрел с противоположного берега озера. По предварительным данным, стрелок попал в подмышку и пуля прошла навылет, через сердце, передает 47news.

Сегодня на место происшествия прибывают водолазы — будут искать винтовку, из которой был убит Александр Петров. Им предстоит обследовать дно береговой линии. Также на место должны приехать криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Несколькими днями ранее, после задержания главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова, из дома Александра Петрова неизвестные вынесли сейф. В нем хранились дорогие часы и 500 тысяч рублей. Не исключено, что там же лежали документы, которые и были целью воров, поскольку больше из дома ничего не украдено