В Кудрово прошли антикоронавирусные рейды

Во Всеволожском районе регулярно проводится антикоронавирусные рейды, участники которых проверяют соблюдение масочного режима и дезинфекцию общественных мест.

Очередное мероприятие прошло вчера, 24 октября. Представители администрации Ленобласти и Заневского поселения в составе комиссии осмотрели автосалоны и МФЦ в Кудрово. Всего было проверено 15 объектов, проведено 20 профилактических бесед.

Выяснилось, что у половины автосалонов отсутствовали журналы дезинфекции и измерения температуры. С сотрудниками автосалонов побеседовали и необходимая документация была заведена, сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения.

При этом в многофункциональном центре «Мои документы» строго соблюдался масочный режим как сотрудниками, так и посетителями. Осуществлялась предварительная запись.

Фото: Online47

Ранее ivbg.ru писал, что в общественном транспорте Ленобласти возобновили проверку «масочного» режима. Согласно требованиям Роспотребнадзора, все пассажиры должны быть в масках, а водители — в масках и перчатках. За нарушение гражданам может грозить штраф до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 100 тыс.