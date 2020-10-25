Пятый канал: бизнесмен Петров незадолго до смерти планировал уехать из России

Вчера, 24 октября, около шести часов вечера на своем участке под Выборгом в поселке Великое был убит влиятельный бизнесмен и депутат Александр Петров.

Снайпер попал в бизнесмена, когда он только вышел из бани и стоял на деревянной террасе. Был произведен один выстрел с противоположного берега озера. По предварительным данным, стрелок попал в подмышку и пуля прошла навылет, через сердце.

По данным Пятого канала, депутат городского совета Выборга планировал покинуть Россию незадолго до своего убийства. Накануне смерти он выставил на продажу бизнес, имущество и даже дом, в котором лично проживал.

Уточняется, что в понедельник, 26 октября, бизнесмен должен был присутствовать на допросе в Следственном комитете РФ по уголовному делу о многомиллионных хищениях из бюджета в Выборгском районе.

Несколькими днями ранее, после задержания главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова, из дома Александра Петрова неизвестные вынесли сейф. В нем хранились дорогие часы и 500 тысяч рублей. Не исключено, что там же лежали документы, которые и были целью воров, поскольку больше из дома ничего не украдено.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», на момент гибели Александр Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур. Он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных региональных предприятий. Он руководил общественной организацией «Спортивный клуб «Фаворит».