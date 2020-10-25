Бастрыкин взял на контроль расследование дела о заказном убийстве бизнесмена Петрова

Вчера, 24 октября, около шести часов вечера на своем участке под Выборгом в поселке Великое был убит влиятельный бизнесмен и депутат Александр Петров.

Снайпер попал в бизнесмена, когда он только вышел из бани и стоял на деревянной террасе. Был произведен один выстрел с противоположного берега озера. По предварительным данным, стрелок попал в подмышку и пуля прошла навылет, через сердце.

Сегодня стало известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования дела о заказном убийстве депутата и бизнесмена под личный контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следственная группа продолжает работу на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Ранее Пятый канал сообщил, что Александр Петров незадолго до смерти планировал уехать из России. Накануне смерти он выставил на продажу бизнес, имущество и даже дом, в котором лично проживал.