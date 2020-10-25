«Поезд Победы» прибыл в Петербург — фото

Сегодня, 25 октября, стало известно, в Петербург приехал «Поезд Победы» — исторический музей, в котором посетители могут погрузиться в события Великой Отечественной войны.

Такие музеи сохраняют память о подвигах предков, сражавшихся и погибших в боях за Родину», — сказал губернатор Александр Беглов.

Губернатор Петербурга отметил, что благодаря таким проектам люди могут почувствовать атмосферу тех лет и увидеть войну глазами ее участников. Поезд представляет собой историко-художественную передвижную выставку. Экспозиция включает цельную композицию, состоящую из восьми тематических вагонов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Путь Поезда Победы пролегает через 13 городов. В пути он проведет 36 дней, чтобы как можно больше людей смогли посетить выставку. В Петербурге музей будет работать до 27 октября. Выставка открыта для посещения организованными группами. Дети допускаются с 12 лет.

Ранее ivbg.ru писал, что в художественном музее Ивангорода откроется выставка о русских «лафавьерцах». Экспозиция расскажет о ярких и знаменитых эмигрантах из России, регулярно посещавших пляж Ла Фавьер во Франции.