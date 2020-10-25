Военный снайпер прокомментировал убийство бизнесмена Петрова под Выборгом

Вчера вечером, 24 октября, около шести часов неизвестный стрелял в выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова. Пуля попала в подмышку и прошла навылет, через сердце.

Предположительно, стрелок знал привычки и распорядок дня цели, поскольку убийство было совершено в момент, когда Александр Петров в очередной раз вышел на берег реки Великая из банного дома. В него стреляли с противоположного берега, который плотно покрыт растительностью.

Военный снайпер Сергей М., участвовавший в контртеррористических операциях, сообщил, что убийца обладал базовой снайперской подготовкой. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», расстояние от снайпера от цели составляло около 100 метров. Несмотря на это, поражение движущейся цели даже на такой дистанции требует подготовки, сообщил эксперт.

Для гарантированного поражения цели на такой дистанции снайперу не требовалось специальное оружие – винтовка большой мощности. Он мог использовать достаточно распространенную винтовку СВД (самозарядная винтовка Драгунова), автомат Калашникова калибра 7,62 мм или даже гражданское нарезное охотничье оружие. Снайперы используют специальные патроны, с особо точно подобранными весовыми характеристиками пули и пороха. С помощью таких патронов профессионал может предсказать точность попадания пули до сантиметра, предварительно рассчитав ее траекторию с помощью мобильного цифрового прибора, анализирующего силу и направление ветра, влажность и температуру воздуха в точке выстрела, передают «Невские новости».

О профессионализме стрелка говорит место, куда он стрелял, а также пулевое ранение в руке. По словам Сергея, выстрел в руку мог быть проверочным, чтобы убедиться в поражении цели. Убийц могло быть и двое, потому что профессионалы всегда работают парой: пока стрелок готовит себя и оружие к выстрелу, его напарник ведет наблюдение за местностью, выдает стрелку рекомендации по изменению обстановки.

Незадолго до смерти из дома Александра Петрова пропал сейф, в котором хранились часы и около полумиллиона рублей. В силу того, что из дома больше ничего не пропало, домушника могли интересовать не деньги или часы, а документы. Изучив их, преступная группа могла принять решение ликвидировать Петрова, который «слишком много знал».

Ранее Пятый канал сообщил, что Александр Петров незадолго до смерти планировал уехать из России. Накануне смерти он выставил на продажу бизнес, имущество и даже дом, в котором лично проживал.