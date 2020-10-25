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Легковушка сбила пешехода и скрылась в Назии

Автор: Илья Серов
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Вчера вечером, 24 октября, у магазина на Комсомольской улице в поселке Назия Кировского района произошла авария. Легковушка сбила пешехода.

По предварительным данным, около половины двенадцатого вечера серый ВАЗ-2114 сбил 18-летнего парня, после чего скрылся с места аварии, повернув на Школьный переулок.

Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу. Его состояние оценили как средней степени. Уточняются обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Ранее ivbg.ru писал, что во Всеволожском районе пешехода сбили два автомобиля подряд. Пешеход выжил, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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