Число случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 57,5 тысяч, выздоровели около 36,5 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 57,5 тысячи, при этом выздоровели около 36,5 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 389 человек.
«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 57 515 случаев заражения COVID-19. Скончались 3627 человек. Выздоровело 36 430 человек», — говорится в сообщении.
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26.10.2020 224
За последние сутки в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус 21 663 человека. Под медицинским наблюдением находится 3514 человек, из них 47 — в обсерваторе, 1203 — контактные, 2264 — на самоизоляции.