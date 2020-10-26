В метро Петербурга перед пассажирами без масок начали блокировать турникеты

К блокировке турникетов в метрополитене решили прибегнуть на фоне ужесточения с 26 октября контроля над соблюдением “масочного режима” в метрополитене Петербурга.

В первую очередь, сотрудники службы транспортной безопасности пытаются воздействовать на антимасочников с помощью замечания. Однако если те не желают прислушиваться, то перед ними могут заблокировать турникет. При этом аргумент о том, что поездка может быть уже оплачена, на сотрудников подземки не действует, пишут “Невские новости”.

«Согласно правилам, вне зависимости от того, оплатили ли вы проезд или нет, вам могут отказать в пользовании метрополитеном в случае нарушения правил. Нужно было правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты», — объясняют в службе транспортной безопасности.

Отмечается, что физически задерживать пассажиров без масок сотрудники метрополитена по-прежнему права не имеют. Впрочем, и заблокированных турникетов, зачастую, оказывается достаточно, чтобы убедить человека надеть маску. К тому же, в метрополитене усилили контроль за теми пассажирами, которые снимают маски во время поездки – уже оказавшись на платформе, или в вагоне поезда. Ответственность за пресечение таких нарушений возложена на транспортную полицию.