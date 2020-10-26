Ильдар Гилязов будет исполнять обязанности главы администрации Выборгского района

Уже завтра, 26 октября, он сложит полномочия депутата Законодательного собрания Ленобласти и сразу же вступит в должность временно исполняющего обязанности главы администрации Выборгского района.

Александр Дрозденко сегодня лично приехал в Выборг, чтобы пообщаться с местной властью и определить дальнейший вектор управления районом, обсудить планы на грядущий год, в том числе принятие бюджета.

«Сегодня мы приняли решение о том, что в ближайшие дни Ильдар Гилязов заходит в районную администрацию в качестве исполняющего обязанности главы администрации. Он будет находиться в этой должности до подведения итогов конкурса на место главы», — отметил глава региона.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин от лица муниципальных депутатов пообещал уже завтра назначить конкурс и максимально быстро провести все процедуры.

Напомним, неделей ранее ушел в отставку теперь уже экс-глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, он является подозреваемым по делу о многомиллионном мошенничестве с бюджетными деньгами. Первым подозреваемым был Александр Болучевский, занимавший пост главы районного комитета финансов. Следствие, как сообщалось ранее, считает его организатором схемы хищения более 700 млн рублей.