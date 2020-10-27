Виталий Петров впервые прокомментировал убийство своего отца Александра Петрова 

Как сообщал ivbg.ru, 24 октября около 18:00 на своем участке под Выборгом в поселке Великое убит предприниматель и депутат Александр Петров.

«Это самое страшное, что могло со мной произойти…Моему горю нет предела. Сердце как будто само хочет остановиться», – написал Виталий Петров

Редакция ivbg.ru напоминает: прощание с предпринимателем и депутатом пройдет в Спасо-Преображенском соборе в Выборге 27 октября с 17:00 до 21:00 и 28 октября с 09:00 до 10:00. Похоронен Александр Петров будет в Выборгском районе Ленобласти.

Снайпер выстрелили, когда Петров вышел из бани и стоял на деревянной террасе. Был произведен один выстрел с противоположного берега озера. Стрелок попал в подмышку, пуля прошла навылет, через сердце. Бастрыкин взял на контроль расследование дела о заказном убийстве бизнесмена Петрова.