Воскресенский собор XIX века в Луге отреставрируют за 21,2 млн. рублей

Планируется, что Воскресенский собор в городе Луга, возведенный в 1872-1887 годах, отреставрируют до ноября 2021 года.

В рамках проводимых работ будут реконструированы кирпичные стены собора и отреставрированы кровля, карнизы, окна храма, а также восстановлена смотровая площадка колокольни, следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчиком выступает Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Стоимость работ — 21,2 млн рублей.

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Строительство Воскресенского трехпрестольного храма в Луге было начато в 1872 году, а в 1887 году его открыли для богослужений. Собор действовал до 1938 года, в советское время его использовали в качестве складского помещения, спортивного зала и тира. В 1991 году — возвращен Санкт-Петербургской епархии.