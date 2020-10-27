Рост заболеваемости COVID-19 не скажется на работе транспорта Петербурга

Как сообщают «Невские Новости», несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в комитете Санкт-Петербурга не рассматривают возможность изменения времени работы общественного транспорта.

Из-за роста заболеваемости решено ограничить время работы заведений общественного питания и клубов до 23:00. Однако на работе метро и автобусов рост числа заболевших пока никак не скажется.

«Пока такая возможность не рассматривается», – сообщили в пресс-службе комитета

Также в комитете не планируют установить по примеру Москвы в общественном транспорте тепловизоры, чтобы проверять входящих горожан.