В день 30 октября открытия гостей ждёт встреча с детским писателем Юлией Ивановой и юной художницей Кариной Титовой, выставка игрушек из коллекции Светланы Гузиловой

Обновление библиотечного пространства произошло в рамках нацпроекта «Культура». Теперь юным читателям будут выдавать электронный читательский билет, а получать желаемую литературу, фонд которой также был обновлен, они смогут получить на станции электронной книговыдачи.

Зал, принимающий вещание из любой точки планеты, откроется в Полковой Церкви в рамках национального проекта «Культура» Первое выступление пройдет уже в...

На реализацию национального проекта “Культура” в Ленобласти выделено 145 млн рублей. Сам проект рассчитан до 2024 года, за это время финансирование в регионе составит более 830 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что пианино российской марки «Михаил Глинка» были переданы в школу искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине в рамках нацпроекта «Культура». Три тысячи инструментов получили школы искусств в Ленобласти в рамках нацпроекта “Культура”.