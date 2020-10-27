Юные ленинградцы вышли в финал «Большой перемены»

Финал Всероссийского конкурса пройдёт с 31 октября по 5 ноября 2020 года в Артеке в Крыму. На него отправится 13 подростков из Ленобласти

Северо-Западный полуфинал конкурса проходил на территории Ленобласти в детском центре «Россонь» в Кингисеппском районе в две смены. Всего в нём приняли участие 392 старшеклассника, в том числе 74 человека — из Ленинградской области.

Всего в Ленобласти участниками конкурса стали 10 643 школьника. К заочным полуфиналам были допущены 579 человек, из них в очных полуфиналах приняли участие 79.

Победителей и финалистов ждут значительные призы. Все финалисты получают путевки в лагерь «Артек». Ученики 8-9 классов – премии 200 тысяч рублей, а ученики 10-х классов – денежный приз в размере 1 млн рублей.