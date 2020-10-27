В лагерях Ленобласти открылась осенняя смена

26 детских лагерей, расположенных на территории Ленобласти, открыли свои двери для школьников.

Более 750 человек приняли шесть государственных лагерей Ленобласти (Маяк, Орион, Восток, Березняки и Россонь). Также на территории региона сейчас работает 15 частных организаций отдыха и оздоровления и пять государственных, находящихся в ведении Петербурга.

Отмечается, что оздоровительные лагеря и санатории соответствуют всем нормам безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Подготовка к сменам велась заблаговременно, перед заездом детей каждое учреждение получило соответствующее заключение.