В Выборге проверили учреждения культуры на соблюдение антикоронавирусных ограничений

В Выборге на этой неделе сотрудники местной администрации проверили музыкальную школу, Дворец культуры, библиотеку Алвара Аалто и Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» на соблюдение антикоронавирусных ограничений и рекомендаций.

В итоге не было выявлено нарушений. Так, все педагоги и ученики музыкальной школы ежедневно проходят термометрию, а полученные данные заносятся в журнал. Родителям вход в здание временно запрещен. Все поверхности обрабатываются дезинфицирующими средствами. Занятия проводятся индивидуально. Такие же ограничения и рекомендации соблюдает ЦДЭИ «Эльфы», передает газета «Выборг».

Во Дворец культуры посетителей без масок не пускают. На входе указана вся важная информация о профилактике коронавирусной инфекции. Кресла обеззаражены, рассадка зрителей и занимающихся детей во время репетиций осуществляется с учетом социальной дистанции.

В библиотеке Алвара Аалто на входе также измеряют температуру, напоминают о необходимости ношения маски. Читатели соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.