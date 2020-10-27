В России средний штраф за домашнее насилие составил 5323 рубля

В России средний штраф за административные правонарушения, связанные с бытовым насилием в семьях, составил 5 323 рубля. Всего в первой половине года суды рассмотрели 79 тысяч дел по статье за побои.

Удалось привлечь 50 291 человека к административной ответственности. При этом в 41 120 случаях были вынесены решения о штрафах, общая сумма которых составила более 218 млн рублей. Средний штраф составил 5 323 рубля, следует из статистических данных, опубликованных на сайте судебного департамента при Верховном суде РФ за шесть месяцев 2020 года.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области ищут мужчину, который смертельно избил собутыльницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.