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Ленобласть представила 30 малых архитектурных форм на федеральном конкурсе нетиповых МАФов

Ленинградская область представила 30 малых архитектурных форм на федеральном конкурсе нетиповых МАФов. Голосование продлится до 11 июня включительно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ленобласть представила 30 малых архитектурных форм на федеральном конкурсе нетиповых МАФов - Голосование продлится до 11 июня включительно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото: lenobl_ru

Жители могут поддержать объекты в группе «ГородаМеняютсяДляНас» во «ВКонтакте». В каждом опросе можно выбрать сразу несколько вариантов – как несколько объектов Ленинградской области, так и все представленные работы региона.

«При благоустройстве в любом проекте используются малые архитектурные формы. От их разнообразия и качества зависят функциональность и привлекательность территории. В Ленобласти стараемся дополнять типовые малые формы уникальными авторскими работами. Они делают пространства запоминающимися и узнаваемыми», – поделился председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев  

Среди «Больших МАФов» от региона представлены смотровая башня в Сясьстрое, беседка «Яблоко» в Отрадном, видовая площадка, тропа Суворова, триумфальный стенд с медальонами, сцена и торговый прилавок в Новой Ладоге.

В номинацию «Малые МАФы» вошли вехи Суворовских побед в Новой Ладоге, таблички для Аптекарского сада в Гатчине и лавка в Отрадном. Среди арт-объектов представлены «Царевна Лебедь» в Тихвине, «Сердце влюбленных» в Сосновом Бору, пространство памяти писателя Максима Горького в Тосно и исторические силуэты в Гатчине.

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