Фото: таксисты устроили массовую ссору из-за парковки у метро в Мурино

Ссору между таксисами азиатской и славянской внешности могли наблюдать жители Мурино Всеволожского района 28 октября около 09:00.

Вам будет интересно Задержан поджигатель Daewoo Nexia в Пикалево На телефон экстренных служб «112» 27 октября около 00:30 сообщили о горящем автомобиле Daewoo Nexia на улице Школьной в Пикалево. По... 28.10.2020 69

Ссора произошла у выхода из метро «Девяткино» к бульвару Менделеева. Автомобили таксистов, в том числе и такси-агрегатора, заняли дорожный карман и автобусную остановку, блокировав подъезд.

Водителям маршрутных такси пришлось высаживать пассажиров на проезжую часть. Из группы таксистов слышались ругательства и обсценная лексика. Предположительно, ссорились из-за мест на остановке общественного транспорта.

Фото: 47news.ru