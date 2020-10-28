21-летнему студенту из Всеволожска грозит тюремный срок за интим с 13-летней девочкой

Полиция задержала первокурсника одного из техникумов Всеволожска в Ленобласти, который подозревается в сексуальных отношениях с 13-летней девочкой. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что с 28 августа по 1 октября подозреваемый приглашал подростка к себе в квартиру на улице Доктора Сотникова, где вступал с ней в половые отношения, передает “КП” со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Теперь за интим с несовершеннолетней 21-летнему студенту грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, что житель Шлиссельбурга снимал интим с несовершеннолетней на камеру и показывал знакомым.