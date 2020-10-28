Лечение спинальной мышечной атрофии у детей оплатит государство

Лечение этой болезни, являющееся одним из самых дорогостоящих, будет финансироваться государством. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

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Включение спинальной мышечной атрофии в перечень болезней, лечение которых финансируется государством, обойдется бюджету в 60 млрд рублей в 2021 году. Эти средства будут получены за счет повышения подоходного налога до 15% на доходы свыше 5 млн рублей.

Также в перечень будут включены еще 18 орфанных заболеваний и 29 заболеваний, представляющих угрозу жизни и здоровью. По данным Голиковой, таким образом помощь смогут получить около 25 тысяч детей.