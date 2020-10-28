Силуанов выступил против индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив». Он объяснил это тем, что работающие получают зарплату и пенсию.

«Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. <…> Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка», — сказал Силуанов.

По его словам, пенсия — это компенсация утраченного заработка. Также министр указал на то, что зарплата в прошлые годы и по прогнозу в среднем растет выше уровня инфляции.

«Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а вопрос в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите: «Давайте еще и индексировать пенсию»», — подчеркнул Силуанов.

Ранее Минобороны не одобрило предложение Минфина сократить 100 тысяч военных. В министерстве отметили, что предложение Минфина приведет «к нулевому экономическому эффекту».