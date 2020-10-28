В Металлострое ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры

Прокуратура по итогам проверки нашла кучу отходов мебельного производства на дороге на Металлострой, д. 5, лит. БВ. Известно, что участок находится в аренде у коммерческой организации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мусор сжигали в бочках открытым способом, сама свалка развернулась на площади 42 «квадратов». В отношении организации ООО «Синтез-Ресурс» вынесено представление об устранении нарушений.

Свалка ликвидирована.

Ранее ivbg.ru писал, что в Выборгском районе обнаружили свалку с химикатами. Контейнеры лежат в непосредственной близости от поселка Сопки и реки Гладышевки, которая впадает в Финский залив.