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В центре Вашингтона нашли надпись 8647. В МВД США считаю ее призывом убить Трампа

Власти США начали расследование после появления гигантских выцветших цифр 8647 на газоне Национальной аллеи неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Комбинацию связывают с призывом «убрать Трампа».

Выражение «86 it» на сленге работников общественного питания означает блюдо, которое нужно убрать из меню. Дональд Трамп является 47-м президентом США, поэтому последовательность 8647 некоторые воспринимают как угрозу в его адрес. Представитель Министерства внутренних дел США назвал появление цифр «актом безумного вандализма».

«Любая угроза в адрес президента воспринимается департаментом очень серьезно, полиция парков проведет расследование и привлечет виновных к ответственности», – заявил он.

В полиции парков уточнили, что причина изменения цвета газона пока не установлена. Образцы травы направили на экспертизу.

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл заявил, что любого человека, который участвует в политическом насилии или одобряет культуру убийств, следует осудить самым суровым образом.

«Им также следует немедленно обратиться за психиатрической помощью для лечения их тяжелого и изнурительного случая синдрома Трампа, который исказил их мозг и вызвал головную боль», – подчеркнул Дэвис Ингл.

Последовательность цифр 8647 также фигурирует в уголовном деле против бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В апреле ему предъявили обвинение в угрозе жизни Дональда Трампа после публикации в соцсетях фотографии морских раковин, выложенных в виде числа 8647.

Коми удалил публикацию спустя несколько часов и заявил, что «не знал» о связи этих цифр с насилием. Бывший директор ФБР не признал вину. Его адвокаты потребовали прекратить дело, назвав расследование местью и избирательным преследованием.

Дональд Трамп ранее заявил в интервью Fox News, что Коми «призывал к убийству президента США».

«Он точно знал, что это значит. Дети знают, что это значит», – заявил Дональд Трамп.

Президент США также назвал бывшего директора ФБР «грязным копом» и оставил решение по делу за генеральным прокурором Пэм Бонди.

Федеральный суд США в июне постановил, что сами по себе цифры 8647 не являются угрозой жизни президента. Суд отказал в уголовном преследовании противников Трампа, которые демонстрировали флаг с этой комбинацией.

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Теги

Вашингтон США Дональд Трамп
Новости Социум

Самый гигантский организм в мире впервые начал издавать звуки

Американский исследователь и звукооператор Джефф Райс зафиксировал акустические вибрации, исходящие из корневой системы Пандо – гигантского клонального осинника в штате Юта, признанного крупнейшим живым организмом на Земле. Материалы эксперимента представлены на ежегодной встрече Acoustical Society of America (ASA).

Пандо занимает площадь около 43 гектаров и состоит из примерно 47 000 генетически идентичных стволов осины, соединенных единой разветвленной корневой системой. Общая масса организма оценивается приблизительно в 6 000 метрических тонн – больше, чем у любого другого известного живого существа. Возраст Пандо, по различным оценкам, составляет около 12 000 лет.

Для эксперимента Райс опустил гидрофон – подводный микрофон – в обнаженный участок корня дерева во время грозы. В записях зафиксированы низкочастотные гулы и вибрации, распространявшиеся по корням в момент дождя. По предположению исследователя, эти звуки могут отражать реакцию корневой системы на механические воздействия: удары дождевых капель о листья и ветви, изменения давления грунтовых вод или перераспределение влаги внутри корневой сети во время ливня.

Это первый задокументированный опыт прослушивания акустической активности Пандо. Ученые подчеркивают, что интерпретация записей требует дальнейшего исследования: пока остается неясным, является ли зафиксированный гул исключительно механическим откликом на внешние воздействия или же несет биологически значимую информацию о состоянии организма.

Пандо находится в национальном лесу Фишлейк в центральной части штата Юта. Из-за чрезмерного выпаса скота и вытеснения молодых побегов численность стволов в колонии постепенно сокращается, что вызывает обеспокоенность экологов относительно долгосрочного выживания уникального организма.

Акустика живых организмов – относительно молодая область исследований. Ученые уже фиксировали звуки, издаваемые деревьями при засухе: в сосудах ксилемы возникают кавитационные щелчки в ультразвуковом диапазоне. Однако масштаб Пандо – единый организм с корневой сетью площадью 43 гектара – открывает принципиально иные возможности для изучения акустических процессов в растительных системах.

Джефф Райс намерен продолжить эксперименты в разных сезонах и при различных погодных условиях, чтобы выяснить, меняется ли акустический профиль организма в зависимости от водного баланса почвы и физиологического состояния деревьев. Полученные данные могут в перспективе стать новым методом мониторинга здоровья крупных клональных организмов.

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