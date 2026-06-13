Власти США начали расследование после появления гигантских выцветших цифр 8647 на газоне Национальной аллеи неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Комбинацию связывают с призывом «убрать Трампа».

Выражение «86 it» на сленге работников общественного питания означает блюдо, которое нужно убрать из меню. Дональд Трамп является 47-м президентом США, поэтому последовательность 8647 некоторые воспринимают как угрозу в его адрес. Представитель Министерства внутренних дел США назвал появление цифр «актом безумного вандализма».

«Любая угроза в адрес президента воспринимается департаментом очень серьезно, полиция парков проведет расследование и привлечет виновных к ответственности», – заявил он.

В полиции парков уточнили, что причина изменения цвета газона пока не установлена. Образцы травы направили на экспертизу.

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл заявил, что любого человека, который участвует в политическом насилии или одобряет культуру убийств, следует осудить самым суровым образом.

«Им также следует немедленно обратиться за психиатрической помощью для лечения их тяжелого и изнурительного случая синдрома Трампа, который исказил их мозг и вызвал головную боль», – подчеркнул Дэвис Ингл.

Последовательность цифр 8647 также фигурирует в уголовном деле против бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В апреле ему предъявили обвинение в угрозе жизни Дональда Трампа после публикации в соцсетях фотографии морских раковин, выложенных в виде числа 8647.

Коми удалил публикацию спустя несколько часов и заявил, что «не знал» о связи этих цифр с насилием. Бывший директор ФБР не признал вину. Его адвокаты потребовали прекратить дело, назвав расследование местью и избирательным преследованием.

Дональд Трамп ранее заявил в интервью Fox News, что Коми «призывал к убийству президента США».

«Он точно знал, что это значит. Дети знают, что это значит», – заявил Дональд Трамп.

Президент США также назвал бывшего директора ФБР «грязным копом» и оставил решение по делу за генеральным прокурором Пэм Бонди.

Федеральный суд США в июне постановил, что сами по себе цифры 8647 не являются угрозой жизни президента. Суд отказал в уголовном преследовании противников Трампа, которые демонстрировали флаг с этой комбинацией.