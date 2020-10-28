В Аврово благоустроили территорию мемориала

В поселке Аврово Волховского района накануне состоялся субботник, участниками которого стали неравнодушные жители. Они благоустроили территорию памятной стелы.

Объект установили на прошлой неделе в честь павших в Великой Отечественной войне. Добровольцы очистили площадку около монумента от мусора и посадили саженцы ели, предоставленные местной администрацией.

Благоустройством занялись не только взрослые, но и дети, сообщает «ВолховСМИ».

Ранее в Луге перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной войны. Останки были обнаружены во время поисковых работ. Известно, что солдаты погибли на подступах к Луге. Одного удалось идентификировать — это Ботанин Иван Данилович.