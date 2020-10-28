Петербуржец, шантажировавший бывшую девушку интимными фотографиями, отправится в колонию

В Петербурге суд признал виновным Антона, вымогавшего деньги у бывшей девушки. Он шантажировал ее интимными фотографиями — грозился отправить их родным и близким.

У Антона были отношения с несовершеннолетней девушкой. Пара делала фото и видео интимного характера до того, как рассталась. В конце мая мужчина впервые написал возлюбленной и предложил девушке выплатить ему 50 тысяч рублей. Взамен он обещал не отправлять фото и видео ее родителям и не публиковать их в интернете.

Девушка согласилась и передала деньги мужчине у дома 42, корпус 1, по проспекту Королева. Мужчина на этом не остановился и продолжил вымогать деньги, «заработав» на девушке 369 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Ему назначили три года исправительной колонии общего режима.

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