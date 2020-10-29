Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 29 октября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 44,7 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,2 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 32,7 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 8 040 203 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 5 469 755 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 9 120 751 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 29 октября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 563 976 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.