Фирму из Всеволожска оштрафовали на 200 тысяч за борщевик 

На участке во Всеволожском районе, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью, выявлены нарушения земельного законодательства.

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На площади 2,74 га обнаружена сорная растительность, среди которой и борщевик Сосновского, а также кустарник высотой более 5 метров. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

В качестве наказания назначен штраф в 200 тысяч рублей. Общество с ограниченной ответственностью обжаловало постановление, но в удовлетворении жалобы было отказано.