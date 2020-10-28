Жители Всеволожска пытаются решить судьбу 5G-вышки

Жители Всеволожска начали собирать подписи за демонтаж 5G-вышки в Южном микрорайоне Всеволожска. Однако противников демонтажа оказалось намного больше, чем сторонников.

«Установленное антенно-мачтовое сооружение сотовой связи и сотового интернета в непосредственной близости к нашим домам может оказать воздействие на наше здоровье и безопасность, а также здоровье и безопасность членов наших семей!», — говорится в заявлении местных жителей.

В комментариях под постом в группе «Южный Всеволожск» пользователи выступили против демонтажа сооружения.

«Чем вам вышка мешает? Мне мешает больше отсутствие нормального мобильного интернета!», — негодует пользователь Антон.





В июле Роскомнадзор выдал первую в России лицензию на 5G. Лицензия действует до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями нового типа сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.