Сбербанк ждет некоторого замедления бизнеса в IV квартале из-за пандемии

Сбербанк ждет некоторого замедления бизнес-активности в четвёртом квартале из-за пандемии, но прогноз до конца года осторожно оптимистичный, заявила финансовый директор банка Александра Бурико.

«Мы ожидаем некоторое замедление бизнес-активности в четвёртом квартале на фоне продолжения пандемии. Тем не менее, наше устойчивое финансовое положение и предстоящее сезонное оживление позволяют придерживаться осторожно оптимистичного прогноза до конца года», — сказала она.

Ранее в четверг банк сообщил, что его чистая прибыль по МСФО в январе-сентябре 2020 года снизилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 558,6 миллиарда рублей. За третий квартал банк заработал 271,4 миллиарда рублей против 156,1 миллиарда рублей годом ранее.