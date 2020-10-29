Суд Санкт-Петербурга получил иск, где оспаривается запрет перевозить в метро оружие

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск местного жителя Всеволода Костенко к правительству Санкт-Петербурга, где оспаривается пункт правил пользования метрополитеном, касающийся запрета перевозки оружия, взрывчатых и других опасных веществ, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

«Суд зарегистрировал административное исковое заявление об оспаривании подпункта 14 пункта 32 правил пользования Петербургским метрополитеном, утверждённых постановлением правительства СПб от 29.09.2020 №776», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.

В частности, в подпункте 14 правил сказано, что пассажиру запрещается провозить оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, указанные в перечнях, коррозийные и другие опасные вещества, бытовые газовые баллоны.

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Материалы этого иска переданы судье, отметили в объединённой пресс-службе.